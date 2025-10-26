Trump in Asia | Fiducioso in accordo completo con la Cina

26 ott 2025

Il presidente statunitense Donald Trump è in Malesia per la prima tappa del suo tour asiatico, dove partecipa al summit dei leader dell’Asean. Durante la visita, è stato annunciato che Stati Uniti e Cina stanno finalizzando i dettagli di un nuovo accordo commerciale. Trump ha inoltre presieduto la cerimonia dell’accordo sul cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Trump in Asia: "Fiducioso in accordo completo con la Cina" Il tour asiatico del presidente americano Inizio diretta: 261025 07:40 Fine diretta: 261025 21:00 07:46 261025 Cambogia-Thailandia: firmato accordo cessate fuoco con Trump Cambogia e Thailandia firmano l’estensione del cessate il fuoco che ha posto fine al conflitto di confine di luglio, la cui mediazione è stata condotta dal presidente Usa Donald Trump, le cui minacce di pressioni economiche avevano spinto le due nazioni a porre fine alle schermaglie lungo il confine conteso all’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trump in Asia: “Fiducioso in accordo completo con la Cina”

