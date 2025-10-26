Trump in Asia | Fiducioso in accordo completo con la Cina
Il presidente statunitense Donald Trump è in Malesia per la prima tappa del suo tour asiatico, dove partecipa al summit dei leader dell’Asean. Durante la visita, è stato annunciato che Stati Uniti e Cina stanno finalizzando i dettagli di un nuovo accordo commerciale. Trump ha inoltre presieduto la cerimonia dell’accordo sul cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Trump in Asia: "Fiducioso in accordo completo con la Cina" Il tour asiatico del presidente americano Inizio diretta: 261025 07:40 Fine diretta: 261025 21:00 07:46 261025 Cambogia-Thailandia: firmato accordo cessate fuoco con Trump Cambogia e Thailandia firmano l’estensione del cessate il fuoco che ha posto fine al conflitto di confine di luglio, la cui mediazione è stata condotta dal presidente Usa Donald Trump, le cui minacce di pressioni economiche avevano spinto le due nazioni a porre fine alle schermaglie lungo il confine conteso all’inizio di quest’anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il presidente statunitense Donald Trump è sbarcato in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico. Il tycoon resterà un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell'Asean, in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del S
Trump in Asia. Confermata l'intenzione di voler parlare con Xi Jinping di Russia e Ucraina: "Mi piacerebbe che la Cina ci aiutasse"; l'incontro è previsto giovedì in Corea del Sud. A questo si aggiunge il desiderio di incontrare il nordcoreano Kim Jong-un.
Trump in Asia presiede alla firma dell'accordo di pace fra Thailandia e Cambogia - Donald Trump alla sua prima tappa del viaggio in Asia, la Malesia, ha presieduto alla firma dell'accordo per il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia.
Firmato accordo di pace Thailandia-Cambogia con Trump - Il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia.
Trump scommette su Xi. «Vorrei che ci aiutasse per la tregua in Ucraina» - Donald Trump parte per l'Asia con l'ottimismo di chi vuole combinare economia e diplomazia.