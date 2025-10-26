Trump | Ho fermato 8 guerre risolverò rapidamente il conflitto Pakistan-Afghanistan

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che risolverà «molto rapidamente» il conflitto tra Pakistan e Afghanistan, che la scorsa settimana hanno vissuto una grave ondata di scontri armati al confine. "Lo risolverò molto rapidamente», ha affermato Trump durante un discorso al vertice dell’Associazione delle nazioni del Sud-Est Asiatico (Asean), che si tiene da oggi a martedì. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Trump: "Ho fermato 8 guerre, risolverò rapidamente il conflitto Pakistan-Afghanistan"

