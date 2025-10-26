Trump guarda a Xi per l’Ucraina ma intanto lavora per sfilargli alleati

Laverita.info | 26 ott 2025

Il tycoon, che giovedì vedrà il cinese, ha auspicato un aiuto da Pechino per un accordo con Mosca. Durante il tour asiatico, Donald incontrerà pure Lula e forse Kim: un tentativo di disarticolare i Brics e pressare Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Laverita.info

trump guarda a xi per l8217ucraina ma intanto lavora per sfilargli alleati

© Laverita.info - Trump guarda a Xi per l’Ucraina ma intanto lavora per sfilargli alleati

