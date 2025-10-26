Trump firma un accordo sulle terre rare con il premier della Thailandia Anutin Charnvirakul – Il video

(Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 Il Presidente Usa Donald Trump firma un accordo sulle terre rare con il premier della Thailandia Anutin Charnvirakul a Kuala lumpur, in Malesia. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

