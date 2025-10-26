Trump | Fiducia in accordo completo con la Cina

Lapresse.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in viaggio verso l’Asia, ha dichiarato di essere ottimista sul raggiungimento di un “accordo completo” con la Cina. A bordo dell’Air Force One ha spiegato che con Xi Jinping discuterà anche di traffico di fentanyl. Ha inoltre affermato che la Cina e l’India stanno riducendo significativamente gli acquisti di petrolio russo, su cui Washington ha imposto sanzioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

trump fiducia in accordo completo con la cina

© Lapresse.it - Trump: "Fiducia in accordo completo con la Cina"

Approfondisci con queste news

trump fiducia accordo completoTrump: "Fiducia in accordo completo con la Cina" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in viaggio verso l'Asia, ha dichiarato di essere ottimista sul raggiungimento di ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

trump fiducia accordo completoTrump, 'spero in un accordo completo con la Cina' - Trump incontrerà Xi Jinping giovedì e in agenda ci sono, fra gli altri temi, ... Si legge su ansa.it

trump fiducia accordo completoSondaggi politici 2025/ FdI 31%, Schlein ko a -9%, freno Lega e M5s. Accordo Gaza, per 74% è merito di Trump - : vola ancora Meloni al 31%, calo dell'ex governo gialloverde. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Trump Fiducia Accordo Completo