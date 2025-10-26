Trump | Fiducia in accordo completo con la Cina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in viaggio verso l’Asia, ha dichiarato di essere ottimista sul raggiungimento di un “accordo completo” con la Cina. A bordo dell’Air Force One ha spiegato che con Xi Jinping discuterà anche di traffico di fentanyl. Ha inoltre affermato che la Cina e l’India stanno riducendo significativamente gli acquisti di petrolio russo, su cui Washington ha imposto sanzioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

