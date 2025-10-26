Trump | Fiducia in accordo completo con la Cina
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in viaggio verso l’Asia, ha dichiarato di essere ottimista sul raggiungimento di un “accordo completo” con la Cina. A bordo dell’Air Force One ha spiegato che con Xi Jinping discuterà anche di traffico di fentanyl. Ha inoltre affermato che la Cina e l’India stanno riducendo significativamente gli acquisti di petrolio russo, su cui Washington ha imposto sanzioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Giappone, Takaichi: voglio costruire rapporto di fiducia con Trump - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo sondaggio BiDiMedia Sanchez (PSOE) nettamente il politico europeo più apprezzato dagli Italiani Trump in risalita dopo l'accordo di Pace Putin "meglio" di Macron e Merz Ultimo Netanyahu con solo il 16% di fiducia sondaggio compl - X Vai su X
Trump: "Fiducia in accordo completo con la Cina" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in viaggio verso l'Asia, ha dichiarato di essere ottimista sul raggiungimento di ... Riporta stream24.ilsole24ore.com
Trump, 'spero in un accordo completo con la Cina' - Trump incontrerà Xi Jinping giovedì e in agenda ci sono, fra gli altri temi, ... Si legge su ansa.it
Sondaggi politici 2025/ FdI 31%, Schlein ko a -9%, freno Lega e M5s. Accordo Gaza, per 74% è merito di Trump - : vola ancora Meloni al 31%, calo dell'ex governo gialloverde. Riporta ilsussidiario.net