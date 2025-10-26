Trump e Xi hanno trovato l’accordo | Esclusi dazi al 100% sulla Cina c’è anche intesa su terre rare

Scott Bessent ha anche annunciato che nel corso del vertice odierno è stata confermata l'intesa che consentirà la vendita di Tik Tok. Lo stesso presidente Usa, solo qualche mese fa, aveva annunciato di aver trovato compratori disposti a prendere possesso dell'applicazione e risolvere il contenzioso riguardante il possibile spionaggio da parte del governo cinese. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump e Xi hanno trovato l’accordo: “Esclusi dazi al 100% sulla Cina, c’è anche intesa su terre rare”

