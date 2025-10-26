Trump è in Asia verso un accordo commerciale con la Cina
Il presidente statunitense Donald Trump è sbarcato in Malesia, prima tappa del suo tour asiatico. Il tycoon resterà un giorno durante il quale prenderà parte al summit dei leader dell'Asean, in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud dei prossimi giorni. Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. L'accordo è stato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
