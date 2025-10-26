Trump è arrivato in Malesia per accordi commerciali e anche per la pace Thailandia-Cambogia
Donald Trump è arrivato in Malaysia dove parteciperà a un vertice dell’Asean. Trump ha presieduto la firma dell’accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. L’accordo è stato sottoscritto dal premier thailandese Anutin Charnvirakul e da quello cambogiano Hun Manet, insieme con il presidente americano e il premier malese Anwar Ibrahim. Il primo ministro thailandese Anutin Charnvirakul ha ringraziato Trump per la sua “dedizione personale” alla pace tra i due Paesi. Un cessate il fuoco iniziale tra i Thailandia e Cambogia, mediato in Malesia, è stato firmato il 28 luglio, dopo che il presidente degli Stati Uniti ha avuto colloqui telefonici con i leader di entrambe le parti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
