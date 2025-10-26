Donald Trump versione pacificatore chiede una mano a Xi Jinping. "Vorrei che la Cina ci aiutasse", dichiara a proposito del conflitto russo-ucraino. In viaggio verso la Malesia, il presidente degli Stati Uniti illustra il summit in Corea del Sud con il leader cinese, e tra auto rassicurazioni e auspici di "ottimi affari", anticipa che il conflitto "Russia-Ucraina" sarà in agenda: "Anche lui vorrebbe vederne la fine", garantisce il tycoon (a nome di Xi). E visto che il morale è alto, Trump ammette che sarebbe felice di incontrare anche il principale sostenitore della Russia sul campo, ovvero il presidente nordcoreano Kim Jong-un, leader di un Paese che ha "molte armi nucleari" ma pochi "servizi telefonici". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trump chiede aiuto alla Cina