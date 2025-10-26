Trump chiede aiuto alla Cina

Quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump versione pacificatore chiede una mano a Xi Jinping. "Vorrei che la Cina ci aiutasse", dichiara a proposito del conflitto russo-ucraino. In viaggio verso la Malesia, il presidente degli Stati Uniti illustra il summit in Corea del Sud con il leader cinese, e tra auto rassicurazioni e auspici di "ottimi affari", anticipa che il conflitto "Russia-Ucraina" sarà in agenda: "Anche lui vorrebbe vederne la fine", garantisce il tycoon (a nome di Xi). E visto che il morale è alto, Trump ammette che sarebbe felice di incontrare anche il principale sostenitore della Russia sul campo, ovvero il presidente nordcoreano Kim Jong-un, leader di un Paese che ha "molte armi nucleari" ma pochi "servizi telefonici". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trump chiede aiuto alla cina

© Quotidiano.net - Trump chiede aiuto alla Cina

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

trump chiede aiuto cinaTrump chiede aiuto alla Cina - "Vorrei che la Cina ci aiutasse", dichiara a proposito del conflitto russo- Secondo msn.com

trump chiede aiuto cinaTrump ora "diffida" da Putin e chiede aiuto a Xi: «Spero ci aiuti con Mosca» - Il presidente atteso per un tour in Asia: obiettivo isolare il leader russo e rinsaldare accordi commerciali e militari ... Scrive lasicilia.it

trump chiede aiuto cinaTrump, la campagna asiatica tra guerre e dazi: «La Cina ci aiuti sull’Ucraina» - Ma in patria è in difficoltà Partito per il suo tour asiatico, Donald Trump si lascia alle spalle una situazione complessa, resa ancor più tes ... Segnala corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Chiede Aiuto Cina