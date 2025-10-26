Trump balla all' aeroporto di Kuala Lumpur con ballerini tradizionali al suo arrivo in Malesia – Il video

Open.online | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 Il Presidente Usa Trump accolto all'aeroporto di Kuala Lumpur con danze tradizionali, lui risponde ballando a sua volta in risposta ai ballerini. X Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

trump balla aeroporto kualaTrump balla all'aeroporto di Kuala Lumpur con ballerini tradizionali al suo arrivo in Malesia - Il Presidente Usa Trump accolto all'aeroporto di Kuala Lumpur con danze tradizionali, lui risponde ballando a sua volta in risposta ai ballerini. Come scrive ilgiornale.it

trump balla aeroporto kualaTrump in Malesia balla e sventola le bandiere all'arrivo all'aeroporto di Kuala Lumpur - (Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha salutato il pubblico con i pugni alzati e qualche passo di danza di fronte ai ballerini che lo accoglievano all ... Si legge su msn.com

trump balla aeroporto kualaTrump in Malesia balla e sventola le bandiere all'arrivo all'aeroporto di Kuala Lumpur – Il video - (Agenzia Vista) Malesia, 26 ottobre 2025 Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha salutato il pubblico con i pugni alzati e qualche passo di danza di fronte ai ballerini che lo accoglievano all ... Si legge su open.online

Cerca Video su questo argomento: Trump Balla Aeroporto Kuala