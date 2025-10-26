Trump atterra in Malesia | in attesa del vertice con Xi porta la pace tra Thailandia e Cambogia

Donald Trump non fa in tempo a mettere piede in Malesia per la prima tappa del suo tour in Asia, che ha già aggiunto una nuova pace alla sua lista di guerre risolte nel mondo. Ebbene, come aveva annunciato via Truth, il presidente a stelle e strisce ha portato Cambogia e Thailandia a trovare l’intesa. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump atterra in Malesia: in attesa del vertice con Xi, porta la pace tra Thailandia e Cambogia

Approfondisci con queste news

#Trump-#Putin in Ungheria, ma la #Ue non fa atterrare lo Zar. E Donald incontra #Zelensky Le più belle frasi di Osho per #iltempodioshø ? https://www.iltempo.it/tempodiosh/2025/10/18/news/osho-vignetta-oggi-donald-trump-putin-zelensky-guerra-ucraina-r - facebook.com Vai su Facebook

Gli scoppiati sono loro Sì del Cdm alla #Manovra. Meno #tasse e pace fiscale #Trump-#Putin in Ungheria, ma la #Ue non fa atterrare lo Zar La prima pagina Siamo in edicola #18ottobre #buongiornoatutti - X Vai su X

Trump in Malesia, firmato l'accordo di pace tra Thailandia e Cambogia - La cerimonia del cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia si è svolta in Malesia, alla presenza del presidente americano e del premier malese Anwar Ibrahim. tg24.sky.it scrive

Trump è in Malesia, prima tappa del tour asiatico - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

Trump in Asia, 'colloqui costruttivi con la Cina' - Vertice in Corea del Sud, il tycoon anche in Malesia e Giappone. Riporta ansa.it