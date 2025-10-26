Trump atterra in Malesia | in attesa del vertice con Xi porta la pace tra Thailandia e Cambogia

Ildifforme.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump non fa in tempo a mettere piede in Malesia per la prima tappa del suo tour in Asia, che ha già aggiunto una nuova pace alla sua lista di guerre risolte nel mondo. Ebbene, come aveva annunciato via Truth, il presidente a stelle e strisce ha portato Cambogia e Thailandia a trovare l’intesa. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

trump atterra in malesia in attesa del vertice con xi porta la pace tra thailandia e cambogia

© Ildifforme.it - Trump atterra in Malesia: in attesa del vertice con Xi, porta la pace tra Thailandia e Cambogia

