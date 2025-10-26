Trump assiste alla firma degli accordi di pace tra Thailandia e Cambogia a Kuala Lumpur

(Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 Il Presidente americano Donald Trump ha assistito alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia a Kuala Lumpur, in Malesia, dove è giunto oggi per partecipare al vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico (Asean). L'accordo è stato firmato dal primo ministro della Cambogia, Hun Manet, e dal primo ministro della Thailandia, Anutin Charnvirakul. Si prevede che l'accordo rafforzerà la tregua raggiunta tre mesi fa a seguito dei colloqui tra i due Paesi. L'accordo firmato oggi viene presentato dalla Malesia, che detiene la presidenza di turno dell'Asean e ha svolto un ruolo chiave nei negoziati, come un accordo di cessate il fuoco, non come un accordo di pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it

