Trump assiste alla firma degli accordi di pace tra Thailandia e Cambogia a Kuala Lumpur

(Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 Il Presidente americano Donald Trump ha assistito alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia a Kuala Lumpur, in Malesia, dove è giunto oggi per partecipare al vertice dell'Associazione delle Nazioni del Sudest asiatico (Asean). L'accordo è stato firmato dal primo ministro della Cambogia, Hun Manet, e dal primo ministro della Thailandia, Anutin Charnvirakul. Si prevede che l'accordo rafforzerà la tregua raggiunta tre mesi fa a seguito dei colloqui tra i due Paesi. L'accordo firmato oggi viene presentato dalla Malesia, che detiene la presidenza di turno dell'Asean e ha svolto un ruolo chiave nei negoziati, come un accordo di cessate il fuoco, non come un accordo di pace. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump assiste alla firma degli accordi di pace tra Thailandia e Cambogia a Kuala Lumpur

Altri contenuti sullo stesso argomento

Negli Usa è scontro frontale. Sul “regno di Trump” tira una brutta aria di Rino Condemi Dopo la seconda elezione alla Casa Bianca di Trump, il Partito democratico è apparso completamente stordito dalla sconfitta. Ma l’aria sembra essere cambiata. Si assiste - facebook.com Vai su Facebook

Se #Trump e #Putin si incontreranno a Budapest, l’#Ucraina rischia di pagare il prezzo della pace. E l’#Europa di assistere da spettatrice a un vertice che deciderà anche del suo futuro. #ISPIDailyFocus: https://ispionline.it/it/pubblicazione/budapest-leuropa-e-l - X Vai su X

Trump assiste alla firma degli accordi di pace tra Thailandia e Cambogia a Kuala Lumpur - (Agenzia Vista) Kuala Lumpur, 26 ottobre 2025 Il Presidente americano Donald Trump ha assistito alla firma di un accordo di cessate il fuoco tra Cambogia e Thailandia a Kuala Lumpur, in ... Scrive msn.com

Trump: firmato «storico» accordo di pace fra Cambogia e Thailandia - Thailandia e Cambogia estendono il cessate il fuoco grazie alla mediazione di Donald Trump, con rilascio di prigionieri e ritiro di armi pesanti ... Da ilsole24ore.com

Trump in Asia, missione tra pace e dazi. Il messaggio a Xi: "Ci aiuti con la Russia" - Il presidente americano Donald Trump in missione in Asia tra accordi commerciali e dazi, pace nel continente, dialogo con la Cina, ma anche tregua a Gaza e messaggi al leader di Pechino Xi Jinping ... Riporta msn.com