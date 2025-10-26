Trump arriva in Malesia il tour comincia con la ‘Donald dance’
(Adnkronos) – Donald Trump sbarca in Malesia e si presenta ballando. Il presidente degli Stati Uniti inizia il tour in Asia con la prima tappa e, dopo un lunghissimo viaggio partito da Washington, tocca terra in Malesia. All’accoglienza con danze tradizionali, Trump risponde con la sua caratteristica Trump dance che riscuote un enorme successo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'appalto arriva dopo che il presidente Donald Trump ha firmato a giugno un decreto presidenziale volto a potenziare la nascente industria dei droni negli Stati Uniti, per uso commerciale e militare - facebook.com Vai su Facebook
Video postato da Trump, arriva la precisazione di Palazzo Chigi. Ma l’opposizione: Meloni chiarisca - X Vai su X
Trump è in Malesia, prima tappa del tour asiatico - Il presidente statunitense Donald Trump è appena sbarcato in Malesia, prima tappa del ... Lo riporta espansionetv.it
Trump è in Asia, verso un accordo commerciale con la Cina - Il presidente statunitense Donald Trump è sbarcato in Malesia , prima tappa del suo tour asiatico. Riporta msn.com
Trump in Malesia, firmato accordo di pace Thailandia-Cambogia - Stati Uniti e Cina si preparano a «finalizzare i dettagli» di un accordo commerciale prima dell'attesissimo incontro tra Donald Trump e Xi Jinping in Corea del Sud. Riporta ilmattino.it