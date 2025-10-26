Trump arriva in Malesia il tour comincia con la ‘Donald dance’

(Adnkronos) – Donald Trump sbarca in Malesia e si presenta ballando. Il presidente degli Stati Uniti inizia il tour in Asia con la prima tappa e, dopo un lunghissimo viaggio partito da Washington, tocca terra in Malesia.    All’accoglienza con danze tradizionali, Trump risponde con la sua caratteristica Trump dance che riscuote un enorme successo, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

