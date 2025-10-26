Trump alla cerimonia per il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia in Malesia | pronti accordi commerciali in funzione anti Cina

Thailandia e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco durante una cerimonia alla quale ha partecipato anche Donald Trump. I l presidente degli Stati Uniti sta utilizzando il viaggio in Asia per consolidare la sua reputazione di mediatore internazionale. L’accordo arriva in seguito alle minacce di pressione economica da parte dello stesso tycoon, che hanno contribuito a fermare gli scontri lungo il confine conteso tra i due Paesi asiatici. La tregua è da intendersi come un ulteriore passo di riavvicinamento da parte di Washington verso una regione chiave del mondo. Lo scontro, uno dei peggiori in tempi moderni, tra Thailandia e Cambogia si è consumato a luglio: gli sfollati sono stati centinaia di migliaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

