Trump alla cerimonia per il cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia in Malesia | pronti accordi commerciali in funzione anti Cina
Thailandia e Cambogia hanno firmato un accordo di cessate il fuoco durante una cerimonia alla quale ha partecipato anche Donald Trump. I l presidente degli Stati Uniti sta utilizzando il viaggio in Asia per consolidare la sua reputazione di mediatore internazionale. L’accordo arriva in seguito alle minacce di pressione economica da parte dello stesso tycoon, che hanno contribuito a fermare gli scontri lungo il confine conteso tra i due Paesi asiatici. La tregua è da intendersi come un ulteriore passo di riavvicinamento da parte di Washington verso una regione chiave del mondo. Lo scontro, uno dei peggiori in tempi moderni, tra Thailandia e Cambogia si è consumato a luglio: gli sfollati sono stati centinaia di migliaia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
la Repubblica. . “Non voglio avere un incontro inutile, né perdere tempo”, ha detto Donald Trump parlando alla stampa durante la cerimonia del Diwali alla Casa Bianca. Il presidente americano ha spiegato che il vertice con Vladimir Putin, previsto a Budapest, - facebook.com Vai su Facebook
MEDIO ORIENTE | Trump a Sharm el-Sheikh per la cerimonia di firma dell'intesa e il vertice sul futuro di Gaza con gli altri leader mondiali. Il tycoon: 'Già al via la fase 2 dell'accordo'. Al-Sisi: 'A novembre una riunione sulla ricostruzione' #ANSA - X Vai su X
Trump media la pace tra Thailandia e Cambogia: firmato a Kuala Lumpur l’accordo di cessate il fuoco - Il presidente presiede a Kuala Lumpur la firma della tregua, mediando un accordo che pone fine a mesi di scontri al confine ... Scrive msn.com
Firmato accordo di pace Thailandia-Cambogia con Trump - Il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto la firma dell'accordo di cessate il fuoco tra Thailandia e Cambogia. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it
Trump in Asia: “Fiducioso in accordo completo con la Cina” - Il presidente statunitense Donald Trump è in Malesia per la prima tappa del suo tour asiatico, dove partecipa al summit dei leader dell’Asean. msn.com scrive