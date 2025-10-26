Trump al vertice Asean | l' orchestra suona la colonna sonora di Rocky
C’è anche l’ orchestra che suona la colonna sonora del film ‘Rocky’ con Sylvester Stallone nello spettacolo andato in scena a Kuala Lumpur, in Malesia, all’apertura del vertice annuale Asean (Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico), a cui prende parte anche Donald Trump. Il presidente americano ascolta compiaciuto l’esecuzione del celebre tema che fa parte di uno show che comprende anche danze tradizionali asiatiche. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
