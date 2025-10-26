Sabato il presidente Donald Trump ha dichiarato che aumenterà i dazi sul Canada del 10% rispetto ai livelli attuali, inasprendo ulteriormente le tensioni commerciali riguardo a quella che ha definito una pubblicità “falsa” che conteneva parti di un discorso anti-dazi dell’ex presidente Ronald Reagan del 1987. Lo spot canadese , acquistato dal governo dell’Ontario e trasmesso sulle principali reti televisive statunitensi, conteneva spezzoni di un discorso in cui Reagan si scagliava contro i dazi. Lo spot citava Reagan, il quale affermava che i dazi danneggiavano “ogni lavoratore e consumatore americano” e stavano “innescando feroci guerre commerciali”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Trump afferma che aumenterà le tariffe sul Canada del 10%, dopo lo spot di Ronald Reagan