Trump afferma che aumenterà le tariffe sul Canada del 10% dopo lo spot di Ronald Reagan
Sabato il presidente Donald Trump ha dichiarato che aumenterà i dazi sul Canada del 10% rispetto ai livelli attuali, inasprendo ulteriormente le tensioni commerciali riguardo a quella che ha definito una pubblicità “falsa” che conteneva parti di un discorso anti-dazi dell’ex presidente Ronald Reagan del 1987. Lo spot canadese , acquistato dal governo dell’Ontario e trasmesso sulle principali reti televisive statunitensi, conteneva spezzoni di un discorso in cui Reagan si scagliava contro i dazi. Lo spot citava Reagan, il quale affermava che i dazi danneggiavano “ogni lavoratore e consumatore americano” e stavano “innescando feroci guerre commerciali”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Altre letture consigliate
Trump in Asia per incontrare Xi Jinping in Corea del sud, il presidente americano auspica un aiuto della Cina per la pace in Ucraina e afferma che è vicina una soluzione e l'incontro con Putin ci sarà. CGIL in piazza a Roma contro la manovra del governo. Lan - facebook.com Vai su Facebook
Donald Trump "continua a mostrare un eccellente stato di salute. La sua età cardiaca è di circa 14 anni più giovane della sua età cronologica". Lo afferma il medico del presidente #ANSA - X Vai su X
Dazi, Trump: da novembre aumento del 100 per 100 tariffe alla Cina - Il presidente Usa Donald Trump, in un durissimo post su ... Da notizie.tiscali.it
Trump rilancia i dazi sul cinema: “Tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa” - A maggio il tycoon aveva già lanciato quella che sembrava una battaglia senza precedenti: tutti i film “realizzati” fuori dal Paese sarebbero stati soggetti a dazi. Lo riporta repubblica.it
Trump scatenato: "Dazi al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa". In arrivo tariffe anche sui mobili - Dazi, Trump: "Tariffe al 100% su film realizzati fuori dagli Usa" Il presidente americano Donald Trump ha annunciato dazi al 100% sui film realizzati al di fuori degli Stati Uniti, per risolvere - Da affaritaliani.it