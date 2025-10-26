Truffa sui Superbonus 110% a Varedo | 5 rinvii a giudizio

Varedo (Monza Brianza), 26 Ottobre 2025 - Aveva nel “cassetto fiscale” dell’impresa crediti d’imposta per circa 4,3 milioni di euro per i cosiddetti crediti Superbonus 110%. Crediti nati per interventi edilizi ammessi all’incentivazione prevista dal Decreto Rilancio nel periodo del Covid, come risorse pubbliche destinate al sostegno di famiglie e imprese in difficoltà, ma che si è poi scoperto che in molti casi restavano solo sulla carta e venivano monetizzati con cessione agli istituti di credito, oppure utilizzati per indebite compensazioni dei propri debiti erariali. Il rinvio a giudizio. Ora la gup del Tribunale di Monza Elena Sechi ha rinviato a giudizio cinque persone per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, mandando al prossimo maggio a processo la vicenda che nel marzo 2023 aveva portato i militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza, su delega della Procura monzese, ad eseguire un provvedimento di sequestro preventivo per l'indebita percezione degli incentivi statali per la riqualificazione energetica degli edifici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

