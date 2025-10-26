Trovato con un arsenale in casa Molte armi erano rubate | arrestato
Un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia ha portato alla scoperta a Quarrata di un arsenale e all’arresto di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni. I militari, con il supporto dei colleghi della stazione dell’Arma di Quarrata, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione e un capannone nella disponibilità dell’indagato. L’intervento, si spiega in una nota dei carabinieri, "ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di armi e munizioni tra cui tre fucili e quattro pistole, alcune con matricola abrasa o cancellata, rendendone impossibile l’identificazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
L'arsenale è stato trovato nelle casa del giovane a Salerno - facebook.com Vai su Facebook
Fucili, pistole, armi rubate e centinaia di cartucce. Arrestato 53enne: nascondeva l’arsenale in casa - Il malvivente dovrà rispondere non solo di detenzione illegale di armi, ma anche di ricettazione ... Lo riporta msn.com
Un arsenale in casa, arrestato un uomo - Intervengono per un'accesa lite scoppiata in una abitazione a Cavarzere, si ritrovano davanti un arsenale. Secondo polesine24.it
Olmedo, nasconde arsenale in casa: convalidato l'arresto per l'uomo che ha minacciato un tabaccaio di Ittiri - 465 cartucce di vario calibro, 12 coltelli a serramanico e tre pistole a salve prive di matricola ... Riporta msn.com