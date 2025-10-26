Trovato con un arsenale in casa Molte armi erano rubate | arrestato

Un blitz dei carabinieri del nucleo investigativo di Pistoia ha portato alla scoperta a Quarrata di un arsenale e all’arresto di un 53enne, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni. I militari, con il supporto dei colleghi della stazione dell’Arma di Quarrata, hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione e un capannone nella disponibilità dell’indagato. L’intervento, si spiega in una nota dei carabinieri, "ha consentito di rinvenire un ingente quantitativo di armi e munizioni tra cui tre fucili e quattro pistole, alcune con matricola abrasa o cancellata, rendendone impossibile l’identificazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

