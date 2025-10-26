Trovato all' alba in una pozza di sangue | uomo in fin di vita a Prato
Un uomo è stato ritrovato all’alba riverso in una pozza di sangue nel centro di Prato. L’allarme è scattato intorno alle 5.30. I soccorritori del 118, giunti rapidamente, hanno trasportato la vittima all’ospedale dove versa in gravi condizioni ed è in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dagli inquirenti l’uomo, uno straniero, non aveva con sè i documenti. Sono in corso gli accertamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Altri contenuti sullo stesso argomento
Qualche buona notizia, per fortuna, in questo periodo difficile… Alba (ora Naiki) e Gastone (ora Teo) hanno finalmente trovato casa! Sabato hanno raggiunto le loro famiglie meravigliose, che non vedevano l’ora di abbracciarli e iniziare una nuova vit - facebook.com Vai su Facebook
Trovato all'alba in una pozza di sangue: uomo in fin di vita a Prato - Un uomo è stato ritrovato all’alba riverso in una pozza di sangue nel centro di Prato. Lo riporta gazzettadelsud.it
Choc a Fano, trovato morto nudo in una pozza di sangue nel parcheggio del Foro Boario. Cosa sappiamo - L'hanno trovato senza vita, in una pozza di sangue, completamente nudo sul piazzale del Foro Boario: choc in tarda mattinata a Fano. Riporta corriereadriatico.it
Trovato in una pozza di sangue dopo una lite a Santa Marinella: subito soccorso - SANTA MARINELLA – Un uomo è stato trovato in una pozza di sangue questa mattina nei pressi del ponte romano di via Roma sulla strada che conduce al Porticciolo. Segnala civonline.it