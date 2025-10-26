Un uomo è stato ritrovato all’alba riverso in una pozza di sangue nel centro di Prato. L’allarme è scattato intorno alle 5.30. I soccorritori del 118, giunti rapidamente, hanno trasportato la vittima all’ospedale dove versa in gravi condizioni ed è in pericolo di vita. Secondo quanto riferito dagli inquirenti l’uomo, uno straniero, non aveva con sè i documenti. Sono in corso gli accertamenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trovato all'alba in una pozza di sangue: uomo in fin di vita a Prato