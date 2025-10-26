Troppo lenti all’inizio i cambi hanno aiutato Di Benedetto | E’ stata dura sono contento

Non è stato semplice venire a capo del Russi al Mazza, anche Stefano Di Benedetto lo conferma al termine del match. "Siamo contenti di aver vinto - commenta il tecnico biancazzurro - perché questa è stata una gara molto difficile e complessa contro un avversario muscolare, ben messo in campo e per questo faccio i complimenti al loro mister. Nel primo tempo bisogna anche dire che la velocità del nostro palleggio era un po’ lenta, abbiamo avuto delle difficoltà a bucare la difesa avversaria". Chiave di volta i cambi effettuati nel secondo tempo: "Sì, dopo l’intervallo siamo stati bravi e soprattutto i nuovi entrati hanno portato vivacità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

