Troppa Milano per la Reyer | finisce 101-88
Ci aveva creduto per 25 minuti, ma dopo due quarti convincenti l'Umana Reyer Venezia cade sul campo della più ambiziosa Olimpia Milano. Finisce 101-88, con un match di fatto chiuso nel terzo quarto.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayPartita equilibrata in avvio, con buone. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
