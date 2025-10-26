Troppa Milano per la Reyer | finisce 101-88

Ci aveva creduto per 25 minuti, ma dopo due quarti convincenti l'Umana Reyer Venezia cade sul campo della più ambiziosa Olimpia Milano. Finisce 101-88, con un match di fatto chiuso nel terzo quarto.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayPartita equilibrata in avvio, con buone. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

