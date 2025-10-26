Trofeo Vanoni | il Gs Csi Morbegno è profeta in patria

Sondriotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sfida doveva essere e sfida è stata fino all’ultimo atleta al traguardo tra Gs Csi Morbegno e Polisportiva Albosaggia che dopo due vittorie a testa ambivano alla conquista definitiva del Trofeo Mons. Danieli - Battaglion Morbegno. L’hanno spuntata i diavoli rossi (1905 punti) con grande gioia del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

trofeo vanoni gs csiMontagna: le sfide del Trofeo Vanoni - È una grande classica di fine stagione della corsa in montagna e anche stavolta a Morbegno (Sondrio) il Trofeo Ezio Vanoni presenta un cast ricco di protagonisti. Riporta fidal.it

Montagna: torna il Trofeo Vanoni - La classica internazionale d’autunno della corsa in montagna vivrà le proprie sfide domenica 28 ottobre a Morbegno (Sondrio), con il 61° Trofeo Ezio Vanoni che tradizionalmente prevede una gara ... Scrive fidal.it

Trofeo Vanoni, si corre in sicurezza - Un trofeo Vanoni di altissimo livello e aperto al pubblico, seppure con tutte le precauzioni necessarie e inevitabili per evitare il contagio da Covid- ilgiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Trofeo Vanoni Gs Csi