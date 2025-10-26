Trofeo Vanoni | il Gs Csi Morbegno è profeta in patria
Sfida doveva essere e sfida è stata fino all’ultimo atleta al traguardo tra Gs Csi Morbegno e Polisportiva Albosaggia che dopo due vittorie a testa ambivano alla conquista definitiva del Trofeo Mons. Danieli - Battaglion Morbegno. L’hanno spuntata i diavoli rossi (1905 punti) con grande gioia del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Montagna: un Trofeo Vanoni "mondiale" domenica a Morbegno (Sondrio) Tra le tante sfide in palio anche i titoli regionali Assolute di staffette per il #mountainrunning ? @alice_gaggi nella foto di Angelo Testa/Trofeo Vanoni La NEWS: https://www.fidal-lo - facebook.com Vai su Facebook
Nella pagina #Stadium su @Avvenire_Nei di oggi: Gioco di squadra nel Terzo Settore @forumterzosett Non si può parlare di sport se l’odio è spacciato per tifo @ViBosCsi Corsa in montagna: gara internazionale nel Trofeo Vanoni Finale dell’Escursio - X Vai su X
Montagna: le sfide del Trofeo Vanoni - È una grande classica di fine stagione della corsa in montagna e anche stavolta a Morbegno (Sondrio) il Trofeo Ezio Vanoni presenta un cast ricco di protagonisti. Riporta fidal.it
Montagna: torna il Trofeo Vanoni - La classica internazionale d’autunno della corsa in montagna vivrà le proprie sfide domenica 28 ottobre a Morbegno (Sondrio), con il 61° Trofeo Ezio Vanoni che tradizionalmente prevede una gara ... Scrive fidal.it
Trofeo Vanoni, si corre in sicurezza - Un trofeo Vanoni di altissimo livello e aperto al pubblico, seppure con tutte le precauzioni necessarie e inevitabili per evitare il contagio da Covid- ilgiorno.it scrive