Trofeo della Liberazione – Trofeo Le Panche foto e classifica

Firenze, 26 ottobre 2025 – Oltre trecento podisti hanno colorato le strade di Firenze Nord per uno degli appuntamenti più longevi e amati del calendario toscano: il Trofeo della Liberazione – Trofeo Le Panche, giunto quest’anno alla sua 51ª edizione. Una gara che non è solo corsa, ma memoria, tradizione e senso di appartenenza a un territorio che da oltre mezzo secolo accompagna i passi dei runner tra i profili dolci e silenziosi delle colline di Serpiolle e Cercina, veri e propri scrigni di natura e di pace a pochi minuti dal cuore della città. LA CLASSIFICA Sin dalle prime ore del mattino, l’atmosfera presso il Circolo Ricreativo Le Panche “Via Caccini”, in zona Careggi, è stata quella delle grandi occasioni: sorrisi, strette di mano, pacche sulle spalle e un clima di genuina convivialità, frutto di un’organizzazione attenta e appassionata che da decenni mantiene viva questa manifestazione sotto l’egida del Comitato Uisp di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo della Liberazione – Trofeo Le Panche, foto e classifica

Altri contenuti sullo stesso argomento

NELLA VITTORIA MONDIALE DI MARC MÁRQUEZ C’È UNA GRANDE FETTA DI SCHIO Pianti di gioia e di liberazione, nascosti dietro la visiera del casco, per Marc Márquez, dopo aver alzato al cielo il trofeo più importante della sua carriera, 2184 giorni d - facebook.com Vai su Facebook

Trofeo della Liberazione – Trofeo Le Panche, foto e classifica - Firenze, 26 ottobre 2025 – Oltre trecento podisti hanno colorato le strade di Firenze Nord per uno degli appuntamenti più longevi e amati del calendario toscano: il Trofeo della Liberazione – Trofeo L ... Secondo lanazione.it

Trofeo della Liberazione– Trofeo Le Panche, un appuntamento storico per il podismo - Firenze, 24 ottobre 2025 – Un appuntamento che profuma di storia e di ulivi secolari torna a vivacizzare le colline fiorentine: domenica 26 ottobre andrà in scena il 51° Trofeo della Liberazione – 47° ... Da msn.com

Trofeo Liberazione a Voghera i campioni su pista Uisp e Csi - Si è tenuto al Campo Giovani di Voghera il Trofeo Liberazione, valido quale campionato provinciale su pista Uisp e Csi (per la prima volta unite nell’organizzazione dell’evento). Riporta laprovinciapavese.gelocal.it