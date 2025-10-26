La decima edizione del Trofeo Coni estivo si è tenuta a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia con la partecipazione di oltre 4.600 atleti, 37 Federazioni Sportive Nazionali e 7 Discipline Associate che hanno preso parte a quello che si conferma come uno degli appuntamenti sportivi giovanili più importanti del panorama italiano. L’evento, dedicato agli atleti Under 14, ha riunito migliaia di giovani da tutta Italia in una grande festa dello sport. Anche il bowling e biliardo sono stati protagonisti, con 48 atleti, in rappresentanza di 12 regioni. Per quanto riguarda la classifica della disciplina Biliardo e Bowling, la vittoria è andata all’ Emilia Romagna, con il Lazio al secondo posto e la Sicilia al terzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trofeo Coni biliardo under 14, atleti cesenati nel team vincente