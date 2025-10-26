TrigNO canta Ragazzina ad Amici 25 | ecco l’esibizione | Video Witty Tv
Tornato sul luogo del delitto, TrigNO canta Ragazzina, il suo nuovo singolo, ad Amici 25. Nella puntata di domenica 26 ottobre 2025 l’ex concorrente, nonché vincitore del circuito del canto, ha presentato a tutti il nuovo brano e lanciato le date che lo vedranno incontrare il pubblico a Milano e Roma. TrigNO è entrato in studio portando un mazzo di fiori a Maria De Filippi e scherzando insieme a lei, poi, dopo essersi esibito, ha lasciato un consiglio prezioso ai ragazzi della scuola che quest’anno affrontano il suo stesso percorso. Video Witty Tv. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
