Trespidi contro il degrado prima tappa alla Besurica | Chiediamo una piazza sicurezza e illuminazione

Una vera piazza di quartiere, più sicurezza, illuminazione e manutenzione: sono alcune delle proposte raccolte durante la prima tappa del Piano Urbano contro il Degrado (denominato Pud) l’iniziativa di ascolto e partecipazione promossa da Massimo Trespidi, consigliere comunale del gruppo civico. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondisci con queste news

Lo annuncia Massimo Trespidi, consigliere comunale di Liberi, presentando una nuova campagna di ascolto e partecipazione che prenderà il via sabato 25 ottobre Vai su Facebook

Trespidi contro il degrado, prima tappa alla Besurica: «Chiediamo una piazza, sicurezza e illuminazione» - Sono alcune delle proposte raccolte durante la prima tappa del Piano Urbano contro il Degrado (denominato Pud) l’iniziativa di ascolto e partecipazione promossa dal consigliere comunale del gruppo civ ... Secondo ilpiacenza.it

Arte contro degrado: al Centro Direzionale prima mostra di Dasa - È questa la mission di AreaLab35, lo spazio creativo fondato da Fabrizio Scomparin e Stefano Nasti al Centro Direzionale di Napoli che ospita - Lo riporta ansa.it