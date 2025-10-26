Trentaduenne accoltellato su una panchina | È stato l' ex della fidanzata l' ha colpito 10 volte È in fin di vita

Leggo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 32 anni è stato accoltellato nel pomeriggio di domenica 26 ottobre 2025 a Fiorenzuola d'Arda, in provincia di Piacenza. La vittima è stata trasportata d?urgenza. 🔗 Leggi su Leggo.it

