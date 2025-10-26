Tre quarti non bastano Udine gioca e lotta ma si arrende a una Trieste con più talento

Udinetoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Serie A1 ritrova il derby del Friuli Venezia Giulia e a spuntarla è Trieste, che nell'ultimo quarto piega una Apu Old Wild West ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. La partita finisce 92 a 85, con i bianconeri che pagano un'ultima frazione da 21-12 per i padroni di casa e una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tre gol a Udine e secondo posto per Allegri, La Gazzetta dello Sport titola: "Milanone" - È stata una serata coi fiocchi per i rossoneri di Max Allegri ieri al Bluenergy Stadium contro l'Udinese: super Pulisic (doppietta) con un assist per la rete di Fofana ha permesso di prevalere 3- Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Tre Quarti Bastano Udine