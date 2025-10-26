Tre quarti non bastano Udine gioca e lotta ma si arrende a una Trieste con più talento

La Serie A1 ritrova il derby del Friuli Venezia Giulia e a spuntarla è Trieste, che nell'ultimo quarto piega una Apu Old Wild West ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. La partita finisce 92 a 85, con i bianconeri che pagano un'ultima frazione da 21-12 per i padroni di casa e una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

