Tre gol un rosso un rigore sbagliato e la polizia in campo | il Real vince un Clasico ad altissima tensione

Nella supersfida fra Blancos e Barcellona si impone la squadra di Xabi Alonso ma succede di tutto: tre reti annullate, Szczesny para un penalty, Vinicius sbotta per il cambio e scatena la rissa finale con Lamine Yamal. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tre gol, un rosso, un rigore sbagliato e la polizia in campo: il Real vince un Clasico ad altissima tensione

