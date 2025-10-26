Tre anni di governo Meloni La festa di FdI a Prato | Continuiamo a crescere

"A Prato un cittadino su tre ha votato per Fratelli d’Italia, dando un segnale che mai era stato dato a un partito di destra in città". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, parlando a margine dell’evento che si è tenuto ieri a Prato per festeggiare anche in Toscana tre anni di governo Meloni. Non è stata una scelta casuale, quella di allestire la ‘festa tricolore’ all’ombra del Pecci. Perché FdI, qui, proprio a poco meno di un mese dalle elezioni si era trovata a fare i conti con un caso delicatissimo, quello di revenge porn che vede come vittima Tommaso Cocci e per cui sono indagati due esponenti del partito: il pratese Belgiorno e l’empolese Poggianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

