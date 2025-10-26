Trasporti | finanziato scuolabus elettrico del valore di 252mila euro a Montano Antilia

Salernotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finanziato lo scuolabus elettrico del valore di 252mila euro destinato a Montano Antilia. Come annuncia il sindaco Luciano Trivelli, “l'automezzo ad alimentazione elettrica (la ricarica verrà eseguita presso la colonnina già attiva, ubicata a Massicelle), sarà completamente fruibile dagli utenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

