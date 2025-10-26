All’ospedale di Scandiano ieri mattina è stata inaugurata la nuova sede del centro trasfusionale. Gli spazi prima occupati dal laboratorio analisi, centralizzato a Reggio dal 2024, sono ora sede anche della locale sezione dell’Avis a conferma della proficua sinergia nella promozione delle donazioni di sangue e nella raccolta. Il nuovo allestimento, che si trova al piano terra accanto all’ingresso principale del Magati, risponde all’esigenza di agevolare le attività anche dal punto di vista logistico con spazi condivisi nei quali si trovano una sala dedicata ai prelievi dotata di 10 poltrone, 2 ambulatori, un punto accettazione e segreteria Avis, una sala di attesa e una zona ristoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trasfusioni, ecco la nuova sede polifunzionale