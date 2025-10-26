Transat Café L’Or viaggio a bordo della Maccaferri Futura

Quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intervista allo skipper Luca Rosetti e al compagno Matteo Sericano, partiti oggi per la traversata oceanica da Le Havre alla Martinica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

