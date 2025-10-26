Transat Café L’Or viaggio a bordo della Maccaferri Futura
Intervista allo skipper Luca Rosetti e al compagno Matteo Sericano, partiti oggi per la traversata oceanica da Le Havre alla Martinica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Verso l’oceano con Ambrogio Beccaria e Thomas Ruyant! Una tappa fondamentale per avvicinarsi al sogno del Vendée Globe: la Transat Café L’Or è alle porte — e noi la seguiamo con il cuore e la vela. Scopri di più su Saily.it ? https://www.saily.it/20 - facebook.com Vai su Facebook