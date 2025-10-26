Le Havre (Normandia), 26 ottobre 2025 – L’oceano si affronta con il sorriso sulle labbra, uno scroscio di applausi e tifo da stadio. Tutta la città di Le Havre – e non solo – accompagna le imbarcazioni fuori dal più grande porto della Normandia per l’inizio della Transat Café L’Or, regata atlantica nella top 3 dei viaggi nel grande blu che porta fino in Martinica. Prima la classe Ultim, poi la CLass 40 e infine gli Imoca: tutte le categorie prendono il largo sotto gli occhi meravigliati degli appassionati. A bordo fumogeni, mascotte, ma soprattutto i velisti. Due skipper col sorriso sulle labbra, nonostante la sfida durissima che dovranno affrontare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Transat Café L’Or, la partenza della regata da Le Havre: otto italiani al via. Video