Transat Café L’Or al via oggi in Normandia lo skipper Luca Rosetti sulla barca Maccaferri Futura Dalle spiagge di Cervia all’oceano | In gara fra velocità e ricerca

Dalla finestra della casa al mare di nonna in Romagna Luca Rosetti già vedeva l’oceano. "Tutto iniziò grazie ai miei genitori, loro mi portarono a scuola di vela", l’incipit di una favola che arriva fino a oggi. Sì, quando lo skipper bolognese – assieme al collega Matteo Sericano – partirà per una delle regate oceaniche più impegnative di sempre, la Transat Café L’Or. Da Le Havre in Normandia fino alla Martinica, 3.700 miglia attraverso l’Atlantico, a bordo di Maccaferri Futura, barca a vela finanziata da Officina Maccaferri di Bologna, votata alla velocità ma anche all’attenzione per l’ambiente, dato che a bordo trovano spazio diversi sistemi per testare la salute dell’oceano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

