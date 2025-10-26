Tragico incidente in Sardegna | muore 25enne il padre vigile del fuoco trai primi a prestare soccorso
ABBONATI A DAYITALIANEWS La vittima e il luogo dell’incidente. Omar Masia, 25 anni, ha perso la vita nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre lungo la strada per l’Agnata, nel territorio di Tempio. Originario di Calangianus, lavorava come elettricista. Il giovane si trovava a bordo di un’auto con quattro amici quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada e precipitato da un ponte situato alle pendici del Limbara. L’intervento del padre. Omar era figlio di Massimiliano Masia, vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale. Come riportato da La Nuova Sardegna, il padre è stato tra i primi a intervenire per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
