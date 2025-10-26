Stava viaggiando in moto verso Gavardo, nel Bresciano, quando un’ auto ha svoltato improvvisamente tagliandogli la strada. È morto così Francesco Panada, ventenne di Mazzano, in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 14.30 di domenica lungo la Sp27, tra Prevalle e Paitone. Secondo le ricostruzioni della Polstrada di Salò, il giovane, in sella a una Honda Varadero, è stato travolto da una Suzuki Ignis guidata da un 77enne che si stava immettendo in una strada laterale. L’impatto è stato violentissimo: Francesco è stato sbalzato di sella, ha perso il casco ed è finito sull’asfalto, mentre la moto ha terminato la corsa in un fossato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia sull’asfalto, Francesco muore nello schianto violentissimo: stava andando dalla fidanzata