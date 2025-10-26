Tragedia nei boschi delle Dolomiti | muore schiacciato dal mulo meccanico davanti al padre

Tragedia a Valle del Cadore: Emilio Lena, 60 anni, è morto schiacciato dal mulo meccanico con cui stava trasportando legna nei boschi. Ferito il padre. In Veneto, da gennaio ad agosto 2025, si contano 76 morti sul lavoro, in forte aumento rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

