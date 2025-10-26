Dramma a La Thuile, in Valle d’Aosta, dove due anziani coniugi sono morti a causa di una intossicazione da monossido di carbonio provocata dal malfunzionamento di una caldaia. Le vittime sono Giocondo Jacquemod, di 84 anni, e la moglie Adelina Roulet, di 81. Secondo una prima ricostruzione, la canna fumaria dell’impianto si sarebbe sganciata dalla sua sede, provocando la fuoriuscita del fumo che ha lentamente invaso l’appartamento situato nella frazione Buic. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 e i vigili del fuoco, ma per i due anziani non c’era ormai nulla da fare. A lanciare l’ allarme sono stati alcuni parenti, preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia immane: coppia di coniugi muore per una fuga di monossido di carbonio