Tragedia a Genzano | muore una donna di 60 anni in un terribile scontro frontale

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sulla via Pagliarozza. Grave incidente stradale nella serata di ieri, 25 ottobre, a Genzano di Roma, dove una collisione frontale tra un’auto e un SUV è costata la vita a F.C., 60 anni. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 20 lungo via Pagliarozza, una delle arterie principali della zona. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario del 118. Nonostante i tentativi di soccorso, per la donna non c’è stato nulla da fare: è deceduta sul posto, intrappolata tra le lamiere della sua auto. Tre feriti non gravi. Oltre alla vittima, altre tre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Genzano: muore una donna di 60 anni in un terribile scontro frontale

