Luceverde Roma mentovati e buona domenica giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale a Centocelle per una manifestazione di carattere commerciale fino alle ore 21 chiusa via dei Cattani tra Piazza dei Mirti e via dei Faggi auto d'epoca invece in Prati in piazza è in via Cola di Rienzo 3 via Virgilio e via Tacito non si escludono ripercussioni per il traffico locale stasera 20:45 all'Olimpico in programma al Lazio Juventus almeno 60 mila le presenze attese previste nell'area del Foro Italico le consuete modifiche viabilità che coinvolgeranno anche alcune porzioni dei Lungotevere oltre che alcune strade del Flaminio e del della Vittoria con i primi provvedimenti al via nel pomeriggio ricordiamo che lo stadio è raggiungibile in modo sostenibile utilizzando le 19 linee del trasporto pubblico che convergono nella zona da tutta la città E a proposito di trasporto pubblico ricordiamo che fino al 8 di Sono fermi tutti tranne cittadini Non Stop Si rende necessario per consentire dei lavori alla struttura della sopraelevata di via Prenestina disposta quindi data che ho corsa con autobus che coprono le intere tratte tranviarie maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2025 ore 20:30