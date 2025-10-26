Traffico Roma del 26-10-2025 ore 11 | 30

Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale al Portuense una corsa podistica amatoriale con Chiara per la ricerca giunta all'ottava edizione a partire dalle 10 da via Filippo tajani la corsa proseguirà lungo via Ciappi via cucchini via Belluzzo via Paladini via pellati previste chiusure e deviazioni il traffico a Centocelle per una manifestazione di carattere commerciale fino alle 21 chiusa via dei Castani tra Piazza dei Mirti a via dei Faggi auto d'epoca invece in Prati in piazza in via Cola di Rienzo 3 via Virgilio Tacito non si escludono ripercussioni per la viabilità stasera 20:45 all'Olimpico in programma al Lazio Juventus almeno 60 mila le presenze attese previste nell'area del Foro Italico le modifiche alla viabilità che coinvolgeranno alcune altre zone dei Lungotevere i primi provvedimenti scatteranno nel pomeriggio ricordiamo che lo stadio raggiungibile in modo sostenibile utilizzando le dici linee del trasporto pubblico che convergono nella zona da tutta la città maggiori informazioni su questa notizia sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 26-10-2025 ore 11:30

Altri contenuti sullo stesso argomento

TIVOLI - TRAFFICO IN TILT Traffico bloccato su viale Roma: incidente presso l'Ospedale di Tivoli. Aggiornamento: I veicoli sono stati dirottati, i bus non riescono a raggiungere ancora viale Trieste. #ultimora #incidenti - facebook.com Vai su Facebook

Roma Sud nel traffico, smart working e strade alternative per aggirare il "delirio" https://ift.tt/hYlB7gu - X Vai su X

Traffico Roma del 26-10-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Buongiorno e buona domenica giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo autunnale al Portuense ... Si legge su romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-10-2025 ore 11:25 - Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto L'incidente è avvenuto ... romadailynews.it scrive

Viabilità a Roma, chiusure e deviazioni tra sabato 25 e domenica 26 ottobre - Weekend di chiusure e deviazioni a Roma per cortei, eventi e partite. Segnala castellinotizie.it