Traffico Lazio del 26-10-2025 ore 17 | 30

Luceverde Lazio ben trovati all'ascolto giornata caratterizzata da spostamenti a medio e breve raggio tipici di questo periodo autunnale in cui molti trascorrono questa domenica fuori porta vento forte lungo la costa tra Civitavecchia e Fiumicino attenzione in autostrada quanto sull'Aurelia vento forte che ritroviamo poi sulla Roma L'Aquila Teramo tra Castel Madama e Carsoli a Roma stasera all'Olimpico Lazio Juventus fischio d'inizio alle 20:45 inevitabili le ripercussioni prima e dopo la gara al Flaminio al della Vittoria soprattutto sul lungotevere in tangenziale in provincia di Latina per i lavori sulla via Appia all'interno della galleria tempio di Giove alle porte di Terracina si transita a doppio senso di marcia ad unica carreggiata quindi in un unico fornice per un tratto di oltre 3 km opportuno procedere con la massima attenzione in provincia di Frosinone ricordiamo invece la chiusura nelle due direzioni di marcia della superstrada Sora Cassino in corrispondenza della galleria capodichina Atina superiore Belmonte Castello deviazioni Impossibili su strada provinciale adiacente è tutto grazie per l'ascolto un servizio alcune dell'ACI in lavorazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 26-10-2025 ore 17:30

