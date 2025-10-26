Traffico in autostrada due chilometri di coda in corrispondenza del cantiere di Bagheria
Lungo il tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, in corrispondenza del cantiere di Bagheria, si registrano circa due chilometri di coda. Il dato è stato rilevato alle 16. Lo rende noto Anas, che si trova sul posto con il proprio personale per fluidificare il traffico ed assistere gli utenti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
