Traffico in autostrada cinque chilometri di coda in corrispondenza del cantiere di Bagheria

Lungo il tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, in corrispondenza del cantiere di Bagheria, si registrano circa cinque chilometri di coda. Il dato è stato rilevato alle 16,30 ed è in aumento rispetto a quello comunicato mezz'ora prima. Lo rende noto Anas, che si trova sul posto con il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

