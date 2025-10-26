Tradimento | Selin evade Umit sprofonda nell’alcol Guzide soccorre Azra
“Tradimento” ritorna con una serata che stringe i personaggi all’angolo: promesse infrante, verità sussurrate e decisioni che pesano come macigni. Venerdì 31 ottobre, alle 21:20 su Canale 5, assisteremo a una fuga calcolata, a un rientro ubriaco e a un aiuto inatteso che può cambiare destini. La notte delle scelte è arrivata. Un venerdì di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
