Rilevare aerei stealth nemici dallo Spazio, non solo utilizzando particolari satelliti ottici, ma anche nuovi strumenti. La Cina, che ha già monitorato con successo un caccia F-22 attraverso la costellazione di satelliti commerciali Jilin-1, è impegnata a rafforzare ulteriormente questa tecnologia avanzata. Il motivo è semplice: le telecamere ottiche presentano diversi limiti, non possono funzionare di notte e sono facilmente ostacolate da condizioni meteo avverse. Ecco perché, a fronte di eventuali scenari di combattimento reali, Pechino intende riporre maggiore fiducia nei satelliti radar. Satelliti che possono funzionare in maniera affidabile 24 ore su 24 e in qualsiasi contesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Traccia caccia stealth giorno e notte": come funziona il nuovo "occhio" della Cina