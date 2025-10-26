Traccia caccia stealth giorno e notte | come funziona il nuovo occhio della Cina
Rilevare aerei stealth nemici dallo Spazio, non solo utilizzando particolari satelliti ottici, ma anche nuovi strumenti. La Cina, che ha già monitorato con successo un caccia F-22 attraverso la costellazione di satelliti commerciali Jilin-1, è impegnata a rafforzare ulteriormente questa tecnologia avanzata. Il motivo è semplice: le telecamere ottiche presentano diversi limiti, non possono funzionare di notte e sono facilmente ostacolate da condizioni meteo avverse. Ecco perché, a fronte di eventuali scenari di combattimento reali, Pechino intende riporre maggiore fiducia nei satelliti radar. Satelliti che possono funzionare in maniera affidabile 24 ore su 24 e in qualsiasi contesto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
