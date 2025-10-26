Roma, 26 ott – Quarant’anni fa, il 7 ottobre dell’85, un commando di terroristi palestinesi prendeva possesso della nave italiana Achille Lauro, tenendone l’equipaggio in ostaggio per un paio di giorni. Sigonella fu la seconda parte di questa crisi internazionale, e anzi ha assunto una dimensione propria, quasi come un fatto a sé stante e frequentemente commentato a sproposito. Quante volte ci è capitato di veder scritto o di sentire qualcuno parlarne in termini tali da far sembrare quell’episodio come di un ciclopico riscatto dell’orgoglio nazionale, e di un preteso ripudio della sudditanza all’alleato americano anche se solo per un paio di giorni? Troppe volte. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Tra mito e realtà: rileggere Sigonella quarant’anni dopo