TORNO A FARE IL MURATORE | Juventus in lacrime | l’erede di Cristiano Ronaldo lascia il calcio

Napolipiu.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TORNO A FARE IL MURATOREJuventus in lacrime: l’erede di Cristiano Ronaldo lascia il calcio"> Una scelta improvvisa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il purissimo talento calcistico ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio e getta nello sconforto l’ambiente bianconero. Uno dei talenti più attesi del panorama internazionale ha annunciato una decisione drastica e irrevocabile. Il giocatore, su cui la Juventus aveva investito molto, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Le sue parole sono state dirette e spiazzanti, un pugno nello stomaco per chi sognava di vederlo trionfare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

torno a fare il muratore juventus in lacrime l8217erede di cristiano ronaldo lascia il calcio

© Napolipiu.com - “TORNO A FARE IL MURATORE” | Juventus in lacrime: l’erede di Cristiano Ronaldo lascia il calcio

Altre letture consigliate

Juventus: Conceicao è tornato ad allenarsi in gruppo - Alla Continassa si rivede Francisco Conceiçao: il portoghese, assente contro l'Inter e in panchina contro il Borussia Dortmund, è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni ed è recuperato in ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Torno Fare Muratore Juventus