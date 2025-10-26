“TORNO A FARE IL MURATORE” Juventus in lacrime: l’erede di Cristiano Ronaldo lascia il calcio"> Una scelta improvvisa che ha lasciato tutti a bocca aperta. Il purissimo talento calcistico ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo del calcio e getta nello sconforto l’ambiente bianconero. Uno dei talenti più attesi del panorama internazionale ha annunciato una decisione drastica e irrevocabile. Il giocatore, su cui la Juventus aveva investito molto, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Le sue parole sono state dirette e spiazzanti, un pugno nello stomaco per chi sognava di vederlo trionfare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

