Torna Moonlight Lessinia | escursioni enogastronomiche nelle notti di luna piena tra le malghe del Parco naturale
Dopo il successo delle edizioni del 2019 e del 2024, Moonlight Lessinia torna a illuminare i sentieri del Parco Naturale della Lessinia con una nuova stagione di appuntamenti sotto il segno della luna. La rassegna, ideata e promossa da AltaLessinia.com con il supporto del Consorzio per la Tutela. 🔗 Leggi su Veronasera.it
